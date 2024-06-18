По делу о массовом отравлении в Москве задержан гендиректор "Кухни на районе"

Среди задержанных по делу о массовом отравлении людей в Москве — гендиректор компании "Кухня на районе". С ним проводятся следственные действия. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА .

Ранее в СК указали, что три человека задержано в рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в столице. Среди них — фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества. Кроме того, СК возбудил уголовное дело о незаконной миграции в рамках расследования дела об отравлении.