По делу о массовом отравлении в Москве задержан гендиректор "Кухни на районе"
Среди задержанных по делу о массовом отравлении людей в Москве — гендиректор компании "Кухня на районе". С ним проводятся следственные действия. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Ранее в СК указали, что три человека задержано в рамках уголовного дела о массовом отравлении людей в столице. Среди них — фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества. Кроме того, СК возбудил уголовное дело о незаконной миграции в рамках расследования дела об отравлении.
Напомним, 10 июня в Москве был зафиксирован случай массового пищевого отравления, тогда 10 человек госпитализировали с диагнозом "ботулизм". Впоследствии в российской столице 121 человек обратился к медикам с симптомами этого заболевания, 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, число граждан, поступивших в больницы Нижегородской области с признаками ботулизма, выросло до 14. А в Казани число пациентов с подозрением на ботулизм также увеличилось до 14.
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