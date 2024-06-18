Италия может отправить Украине ракеты Storm Shadow для потенциальных ударов по России

Рим может передать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, способные атаковать территории РФ, сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano. Как отмечает издание, отправка на Украину боеприпасов большой дальности свидетельствует об изменении отношения итальянского премьера Джорджи Мелони к конфликту. Дело в том, что в ходе кампании в преддверии европейских выборов такой непопулярный вопрос не затрагивался в программе партии политика "Братья Италии". Более того, сама Мелони практически не делала заявления по этому поводу.

"После голосования при явном провале сил, которые сосредоточились на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям. В течение пары недель кабмин опубликует указ о поставке вооружений, который пропал во время избирательной кампании", — сказано в материале.

При этом глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто планирует в ходе заседания парламентского комитета по безопасности республики продемонстрировать вооружения, которые, как пишет Il Fatto Quotidiano, войдут в девятый пакет военной поддержки Украины. По данным газеты, это произойдёт до конца июня. При этом в перечень также будет включена система противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T, окончившая участие в миссии в Кувейте. При этом решение примут до саммита НАТО в Вашингтоне, которой состоится 9–11 июля.