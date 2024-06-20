Вьетнам поддержал переизбрание Путина и его внешнеполитический курс
Владимир Путин во Вьетнаме. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Власти Вьетнама приветствуют переизбрание Владимира Путина весной 2024 года на пост президента России и видят в этом всенародную поддержку внешней политики главы государства. Этот внешнеполитический курс предполагает развитие взаимодействия Москвы и Ханоя.
"Во Вьетнаме приветствуют итоги состоявшихся в марте 2024 года выборов президента Российской Федерации, отмечают их открытый и объективный характер, считают, что переизбрание В.В. Путина убедительно свидетельствует о всенародной поддержке курса Российского государства", — указано в заявлении двух стран по итогам визита Путина во Вьетнам.
В документе также отмечается, что поддержка выражена курсу лидера РФ в области "внешней политики, важным направлением которой является развитие сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам".
Напомним, что 17 марта завершилось трёхдневное голосование в рамках выборов президента РФ. После обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин. В ЦИК подвели итоги: результат действующего главы государства составил 87,28%, за него проголосовало 76 277 708 человек.
А вчера, 19 июня, Путин прибыл с визитом во Вьетнам. Текущая поездка стала пятой для президента России в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Лидер РФ уже провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом и встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Кроме того, Путин пообщается с выпускниками советских и российских вузов. Символично, что сроки визита президента России во Вьетнам совпали со знаменательной датой — 30-летием подписания договора об основах дружественных отношений.