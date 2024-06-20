Вьетнам поддержал переизбрание Путина и его внешнеполитический курс

Власти Вьетнама приветствуют переизбрание Владимира Путина весной 2024 года на пост президента России и видят в этом всенародную поддержку внешней политики главы государства. Этот внешнеполитический курс предполагает развитие взаимодействия Москвы и Ханоя.

"Во Вьетнаме приветствуют итоги состоявшихся в марте 2024 года выборов президента Российской Федерации, отмечают их открытый и объективный характер, считают, что переизбрание В.В. Путина убедительно свидетельствует о всенародной поддержке курса Российского государства", — указано в заявлении двух стран по итогам визита Путина во Вьетнам.

В документе также отмечается, что поддержка выражена курсу лидера РФ в области "внешней политики, важным направлением которой является развитие сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам".