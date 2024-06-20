Миропорядок по-новому: Эксперт ЭИСИ рассказала о прошлом и будущем отношений России и Вьетнама

Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам стал ещё одним доказательством того, что прямо на наших глазах формируется абсолютно новое мироустройство, в основе которого лежат традиционные ценности, находящиеся под защитой. Таким мнением поделилась в беседе с Life.ru политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова.

Слагаемые этого миропорядка просты и немыслимы без того, чтобы одно государство не вмешивалось в дела другого. По словам эксперта, азиатские страны, которые не раз страдали от агрессии со стороны США, это достаточно хорошо понимают и ценят, что их отношения с Россией строятся на основе национальных интересов и принципов взаимоуважения.

Наши азиатские партнёры поддерживают доверительный диалог с Россией по достаточно широкому кругу вопросов, в том числе таких, которые касаются новых принципов общего миропорядка. Так, Вьетнам достаточно показательно не поддержал санкции против России и идею её изоляции, а вместо поездки на провальный саммит в Швейцарию Вьетнам отправляет своего представителя к нам в страну на встречу министров иностранных дел стран БРИКС. Эксперт ЭИСИ Виктория Карпова

У России и Вьетнама, по словам собеседницы Life.ru, есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Нашу страну считают надёжным партнёром достаточно большое количество стран Восточной Азии. Они признают, что Россия — глобальный игрок, без которого невозможно решать какие бы то ни было мировые проблемы. Показательным является и тот факт, что СССР и Россия, в отличие от Штатов, никогда не воевали с Вьетнамом. Напротив, в ходе американо-вьетнамской войны Москва оказывала существенную помощь Ханою. Это способствуют также развитию гуманитарных связей, и хотя наше сотрудничество в большей степени касается экономической и технологической сфер, мы не забываем о туризме и культуре.