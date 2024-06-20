Миропорядок по-новому: Эксперт ЭИСИ рассказала о прошлом и будущем отношений России и Вьетнама
Политолог Карпова: Отношения РФ и Вьетнама строятся на уважении национальных интересов
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Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам стал ещё одним доказательством того, что прямо на наших глазах формируется абсолютно новое мироустройство, в основе которого лежат традиционные ценности, находящиеся под защитой. Таким мнением поделилась в беседе с Life.ru политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова.
Слагаемые этого миропорядка просты и немыслимы без того, чтобы одно государство не вмешивалось в дела другого. По словам эксперта, азиатские страны, которые не раз страдали от агрессии со стороны США, это достаточно хорошо понимают и ценят, что их отношения с Россией строятся на основе национальных интересов и принципов взаимоуважения.
Наши азиатские партнёры поддерживают доверительный диалог с Россией по достаточно широкому кругу вопросов, в том числе таких, которые касаются новых принципов общего миропорядка. Так, Вьетнам достаточно показательно не поддержал санкции против России и идею её изоляции, а вместо поездки на провальный саммит в Швейцарию Вьетнам отправляет своего представителя к нам в страну на встречу министров иностранных дел стран БРИКС.
Эксперт ЭИСИ Виктория Карпова
У России и Вьетнама, по словам собеседницы Life.ru, есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Нашу страну считают надёжным партнёром достаточно большое количество стран Восточной Азии. Они признают, что Россия — глобальный игрок, без которого невозможно решать какие бы то ни было мировые проблемы. Показательным является и тот факт, что СССР и Россия, в отличие от Штатов, никогда не воевали с Вьетнамом. Напротив, в ходе американо-вьетнамской войны Москва оказывала существенную помощь Ханою. Это способствуют также развитию гуманитарных связей, и хотя наше сотрудничество в большей степени касается экономической и технологической сфер, мы не забываем о туризме и культуре.
"Видим, что товарооборот между странами в 2023 году увеличился более чем на 8%. Можно прогнозировать продолжение роста этого тренда. Кроме того, Россия и Вьетнам договорились о последовательном переходе на нацвалюту в финансовых взаиморасчётах, и в первом квартале 2024 года объём таких расчётов составил более 60%", — отметила Карпова.
Как сообщал Life.ru, 19 июня Путин прибыл с визитом во Вьетнам. Это пятая поездка президента РФ в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Президент провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом, а также встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром республики Фам Минь Чинем и выпускниками советских и российских вузов.