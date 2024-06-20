Путину в Ханое показали его портреты, "нарисованные" тенью от берёз и коня

Необычные портреты президента РФ Владимира Путина представили во Вьетнаме на сцене Большого оперного театра в Ханое, где глава российского государства встретился с выпускниками советских и российских вузов и послушал концерт. Изображения были созданы тенью от берёз и коня, сообщает РИА "Новости".

Подсвеченные скульптуры поднимающегося на дыбы коня и берёзы отбрасывают тень на белое полотно, создавая портрет российского лидера в школьные годы. Диктор, представляя изображение, объяснил, что здесь воссоздан образ молодого человека, который "горит желанием видеть Россию сильной". После вращения скульптур на полотно проецировался портрет Путина уже в образе действующего главы государства. Как пояснил диктор, теперь изображён человек, который "посвятил свою жизнь строительству сильной, суверенной России". По задумке авторов портретов, выбор скульптур был обусловлен тем, что берёза символизирует русскую культуру, а конь — силу и стойкость.