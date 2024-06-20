Путин: Запад подталкивает Киев сместить ВС России к госгранице любой ценой
Путин на брифинге в Ханое. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Соединённые Штаты и Европа подталкивают Киев сместить российские войска к госгранице, чтобы впоследствии подать это как "крупный успех". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам.
"Нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой — опять я хочу это подчеркнуть, опять любой ценой — выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года", — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что российские военные готовы ко всем возможным вариантам развития событий на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации (СВО).
Как сообщал Life.ru, 19 июня Путин прибыл с визитом во Вьетнам. Текущая поездка стала для лидера РФ пятой в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Президент провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом, а также встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром республики Фам Минь Чинем и выпускниками советских и российских вузов.