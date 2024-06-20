Путин: Запад подталкивает Киев сместить ВС России к госгранице любой ценой

Соединённые Штаты и Европа подталкивают Киев сместить российские войска к госгранице, чтобы впоследствии подать это как "крупный успех". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам.

"Нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой — опять я хочу это подчеркнуть, опять любой ценой — выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года", — сказал глава государства.