Life.ru выяснил, кому достанется Дом моды Вячеслава Зайцева после смерти его сына

Пока под вопросом остаётся Театр мод художника на проспекте Мира, где проходили показы. Сейчас организация находится в процессе ликвидации из-за недостоверных сведений: дело в том, что скончавшийся весной 2023 года Вячеслав Зайцев до сих пор числится совладельцем. А сын Егор владел лишь 25% данной компании. Кроме того, в собственности у последнего были две квартиры — по одной в Москве и Санкт-Петербурге — и 13-летний Ford Focus.