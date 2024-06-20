Life.ru выяснил, кому достанется Дом моды Вячеслава Зайцева после смерти его сына
SHOT: Дом моды Зайцева достанется жене умершего от онкологии сына Егора
Дом моды Вячеслава Зайцева в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Дом моды Вячеслава Зайцева достанется супруге умершего от онкологии сына кутюрье Егора. Как сообщает SHOT, ему принадлежало 78% компании, а оставшаяся часть — акции сотрудников. По данным телеграм-канала, в права наследства 64-летнего Егора Зайцева вступят его жена и дочери.
Трёхэтажный особняк в подмосковном Каблукове, принадлежавший Вячеславу Зайцеву. Фото © Telegram / SHOT
Пока под вопросом остаётся Театр мод художника на проспекте Мира, где проходили показы. Сейчас организация находится в процессе ликвидации из-за недостоверных сведений: дело в том, что скончавшийся весной 2023 года Вячеслав Зайцев до сих пор числится совладельцем. А сын Егор владел лишь 25% данной компании. Кроме того, в собственности у последнего были две квартиры — по одной в Москве и Санкт-Петербурге — и 13-летний Ford Focus.
Отметим, что ещё одним объектом наследства станет трёхэтажный особняк в подмосковном Каблукове. Землю модельер взял под аренду у Щёлковской администрации на 50 лет и на этой территории построил дом.
Напомним, Егор Зайцев умер в день рождения Дома моды своего отца — 19 июня. Наследнику известного модельера было 64 года. Он долгое время страдал онкологическим заболеванием. Последние часы своей жизни Егор Зайцев провёл в городской клинической больнице № 52. Предварительно, его похоронят 22 июня на Жегаловском кладбище в Щёлкове. Сам же модельер, напомним, умер 30 апреля 2023 года.