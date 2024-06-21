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21 июня, 10:21
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"33-я артиллерийская бригада": Визажистка из Казани не может нормально говорить из-за ботулизма

"SHOT Проверка": Жительница Казани едва не потеряла зрение из-за салата лобио

Визажистка из Казани Александра, которая попала в больницу с диагнозом "ботулизм", уже неделю испытывает проблемы с речью и почти ничего не видит. Врачи считают, что на её восстановление уйдёт до полугода. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка".

Состояние Александры после заражения инфекцией. Видео © Telegram / "SHOT Проверка"

По словам Александры, в прошлые выходные она полакомилась салатом лобио, а первые признаки отравления ощутила лишь спустя 30 часов. У неё начало двоиться в глазах, язык онемел, а часть лица и вовсе парализовало.

Александра смогла открыть оба глаза только на пятый день пребывания в инфекционном отделении. Врачи не могут точно сообщить, когда к ней полностью вернётся зрение, но этот процесс, по их словам, может занять от недели до полугода.

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Напомним, что ранее в Москве и ряде других российских регионов многие люди угодили в инфекционные отделения с диагнозом "ботулизм". Все пострадавшие употребляли блюда, содержащие тунец и фасоль. Роспотребнадзор позднее заявил, что всему виной компания "Савон-К", из-за продукции которой и случилось массовое отравление. Повар уже арестован, а директор предприятия отправлен под домашний арест. Ранее из больниц были выписаны 15 пациентов, которые перенесли инфекцию.

Обложка ©

"SHOT Проверка"

Владимир Озеров
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