"33-я артиллерийская бригада": Визажистка из Казани не может нормально говорить из-за ботулизма

Визажистка из Казани Александра, которая попала в больницу с диагнозом "ботулизм", уже неделю испытывает проблемы с речью и почти ничего не видит. Врачи считают, что на её восстановление уйдёт до полугода. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка".

Состояние Александры после заражения инфекцией. Видео © Telegram / "SHOT Проверка"

По словам Александры, в прошлые выходные она полакомилась салатом лобио, а первые признаки отравления ощутила лишь спустя 30 часов. У неё начало двоиться в глазах, язык онемел, а часть лица и вовсе парализовало.