Актёру Михаилу Ефремову предложили УДО взамен на участие в СВО
"Ветераны России" предложили Михаилу Ефремову УДО взамен на участие в СВО
Михаил Ефремов в ИК. Фото © t.me / Светский хроник
Актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок в колонии за смертельное ДТП, предложили выйти по УДО взамен на участие в специальной военной операции на Украине. Как стало известно SHOT, движение "Ветераны России" хочет направить соответствующее письмо в белгородскую ИК.
"Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учётом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь", — объяснил телеграм-каналу доброволец и председатель движения Ильдар Резяпов.
К слову, защищавший актёра адвокат Эльмар Пашаев сейчас находится в зоне спецоперации. Согласно его оценке, Ефремова по состоянию здоровья вряд ли возьмут на передовую, но ему вполне найдётся занятие с меньшей физической нагрузкой в приграничной зоне.
Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы, в результате которой скончался водитель грузового автомобиля — 57-летний Сергей Захаров. В аварии был виноват актёр, суд приговорил его к восьми годам тюрьмы, но потом срок уменьшили до семи с половиной лет. Ефремов уже просил выпустить его по УДО, но заявление отклонили, так как артист не явился на одно из "обязательных мероприятий" колонии, за что получил выговор. Адвокат Александр Добровинский, комментируя слухи о "покаяниях" Ефремова из мест лишения свободы, опроверг данные о письмах семье погибшего водителя со стороны актёра. Life.ru узнал, что Ефремов хочет подать заявление на УДО в сентябре 2024 года.