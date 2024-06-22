Актёру Михаилу Ефремову предложили УДО взамен на участие в СВО

Актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок в колонии за смертельное ДТП, предложили выйти по УДО взамен на участие в специальной военной операции на Украине. Как стало известно SHOT, движение "Ветераны России" хочет направить соответствующее письмо в белгородскую ИК.

"Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учётом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь", — объяснил телеграм-каналу доброволец и председатель движения Ильдар Резяпов.