Первых трёх пациентов с ботулизмом выписали из больницы в Казани 22 июня, 10:08 В Казани три пациента выписаны из больницы после лечения от ботулизма. Обложка © freepik

В Казани выписаны из больницы три человека, которые поступили на лечение с диагнозом "ботулизм". Сейчас продолжают оставаться под наблюдением врачей ещё 15 пациентов. Об этом рассказали журналистам в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ).

"Из стационара РКИБ выписали трёх пациентов, поступивших с ботулизмом. 15 человек остаются под круглосуточным наблюдением врачей. Наблюдается положительная динамика", — говорится в заявлении.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, всего девятнадцать человек обратились за медицинской помощью после появления симптомов ботулизма.

Авторы Татьяна Миссуми