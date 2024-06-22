Первых трёх пациентов с ботулизмом выписали из больницы в Казани
В Казани три пациента выписаны из больницы после лечения от ботулизма. Обложка © freepik
В Казани выписаны из больницы три человека, которые поступили на лечение с диагнозом "ботулизм". Сейчас продолжают оставаться под наблюдением врачей ещё 15 пациентов. Об этом рассказали журналистам в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ).
"Из стационара РКИБ выписали трёх пациентов, поступивших с ботулизмом. 15 человек остаются под круглосуточным наблюдением врачей. Наблюдается положительная динамика", — говорится в заявлении.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, всего девятнадцать человек обратились за медицинской помощью после появления симптомов ботулизма.
Напомним, в Москве и ряде других российских регионов зафиксированы случаи заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении в Москве задержано четыре человека, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а остальных задержанных отправили под домашний арест. В Роспотребнадзоре 20 июня сообщили о 15 пациентах, которых выписали из больниц. По данным Минздрава РФ, в медучреждениях находится 301 человек с ботулизмом, из них 43 пациента получают искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ).