Урал и Башкортостан накрыло тропическими ливнями, Тюмень засыпало "снегом" из пуха
Мощные ливни обрушились на Екатеринбург, Челябинскую область и Уфу
Мощная гроза над Уфой. Обложка © SHOT
В Екатеринбурге и Челябинской области прошли мощные ливни, сообщает SHOT. В регионах было объявлено штормовое предупреждение. В результате ливней в Екатеринбурге подтопило несколько улиц, перестали ходить трамваи, в разных концах города повалило несколько деревьев.
В Челябинской области ливни затронули Златоуст, Озёрск и Челябинск. Тюмени же "повезло" по-другому — город засыпало тополиным пухом.
Екатеринбург и Челябинскую область залило мощными ливнями, а Тюмень засыпало пухом. Видео © SHOT
"Это просто тропический ливень. Какая-то жесть вообще", — сокрушается один из очевидцев из Екатеринбурга. При этом видимость перед ним почти нулевая.
Жители Уфы тоже прочувствовали на себе ураганную мощь. В городе затоплена взлётная полоса аэропорта, из-за чего задержано несколько рейсов. Дождями залило дороги, торговые центры, дома, автобусы и подземные парковки. Несколько деревьев повалено, повреждены почти десять машин. О пострадавших от ураганов в регионах пока не известно.
На Уфу обрушился мощный ливень, затопивший даже торговые центры. Видео © SHOT
В столице России — Москве — продолжается ликвидация последствий урагана "Эдгар". Стихия унесла жизни двух человек: одного из них придавило упавшее дерево, а на другого рухнули строительные леса. В июле жителей Московского региона ждёт тепло и практически отсутствие осадков.