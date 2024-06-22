Урал и Башкортостан накрыло тропическими ливнями, Тюмень засыпало "снегом" из пуха

В Екатеринбурге и Челябинской области прошли мощные ливни, сообщает SHOT. В регионах было объявлено штормовое предупреждение. В результате ливней в Екатеринбурге подтопило несколько улиц, перестали ходить трамваи, в разных концах города повалило несколько деревьев.

В Челябинской области ливни затронули Златоуст, Озёрск и Челябинск. Тюмени же "повезло" по-другому — город засыпало тополиным пухом.

Екатеринбург и Челябинскую область залило мощными ливнями, а Тюмень засыпало пухом. Видео © SHOT

"Это просто тропический ливень. Какая-то жесть вообще", — сокрушается один из очевидцев из Екатеринбурга. При этом видимость перед ним почти нулевая.

Жители Уфы тоже прочувствовали на себе ураганную мощь. В городе затоплена взлётная полоса аэропорта, из-за чего задержано несколько рейсов. Дождями залило дороги, торговые центры, дома, автобусы и подземные парковки. Несколько деревьев повалено, повреждены почти десять машин. О пострадавших от ураганов в регионах пока не известно.