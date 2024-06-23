Минобороны нашло место управления ракетами для смертоносной атаки на Севастополь, и это не Киев
Минобороны возложило на Вашингтон вину за террористическую атаку на Севастополь
Пляж Севастополя. Обложка © ГУ МЧС России по городу Севастополю
Минобороны РФ назвало преднамеренным террористическим актом ракетный удар по городу Севастополю, который был совершён пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боеголовками. В ведомстве назвали главным виновником теракта США, у которых находится пункт управления снарядами для смертоносной атаки.
"Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесён. Подобные действия не останутся безответными", — говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки США.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, три человека погибли: один взрослый, двое детей двух и девяти лет. Число пострадавших достигло 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, ещё одна отклонилась от траектории полёта и подорвалась над территорией Севастополя. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.