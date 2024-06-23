Минобороны нашло место управления ракетами для смертоносной атаки на Севастополь, и это не Киев Минобороны возложило на Вашингтон вину за террористическую атаку на Севастополь 23 июня, 13:53 5003 5003 Пляж Севастополя. Обложка © ГУ МЧС России по городу Севастополю

Минобороны РФ назвало преднамеренным террористическим актом ракетный удар по городу Севастополю, который был совершён пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боеголовками. В ведомстве назвали главным виновником теракта США, у которых находится пункт управления снарядами для смертоносной атаки.

"Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесён. Подобные действия не останутся безответными", — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки США.

Авторы Татьяна Миссуми