В МВД Дагестана опровергли информацию о перестрелке в Избербаше

Распространённые некоторыми СМИ сведения о якобы перестрелке в дагестанском городе Избербаш не соответствуют действительности. С таким заявлением вечером 23 июня выступило МВД республики.

"Информация о перестрелке в Избербаше не подтверждена на данный момент. Мы держим вас в курсе происходящего", — гласит заявление в телеграм-канале министерства.