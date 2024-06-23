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Регион
23 июня, 18:20

В МВД Дагестана опровергли информацию о перестрелке в Избербаше

Распространённые некоторыми СМИ сведения о якобы перестрелке в дагестанском городе Избербаш не соответствуют действительности. С таким заявлением вечером 23 июня выступило МВД республики.

"Информация о перестрелке в Избербаше не подтверждена на данный момент. Мы держим вас в курсе происходящего", — гласит заявление в телеграм-канале министерства.

Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
Нападения в Дагестане 23 июня: что известно

Напомним, в Дагестане введён режим контртеррористической операции после серии терактов. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего скрылись на белой легковушке. Ещё одна группа боевиков открыла огонь в столице региона. Они забаррикадировались в одном из жилых домов. В результате столкновения с боевиками погибли шесть правоохранителей, ещё 12 ранены. Также в НАК подтвердили смерть священника.

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Shutterstock / FOTODOM / Alleks19760526

Илья Пушкарев
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