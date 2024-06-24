Раввин Борода рассказал о ценных свитках, уничтоженных при теракте в дагестанской синагоге
Глава ФЕОР Борода: При пожаре в синагоге в Дербенте уничтожены свитки Торы
В результате пожара в синагоге Келе-Нумаз в дагестанском Дербенте, который был устроен террористами накануне, были уничтожены свитки Торы, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. По его словам, само религиозное здание принимало верующих с 1914 года, а почти 15 лет назад его реставрировали.
Последствия устроенного террористами пожара в синагоге Келе-Нумаз в Дербенте. Видео © Telegram / Администрация главы РД
"Помимо внутренних помещений, в огне уничтожены свитки Торы. Это особо ценные предметы религиозного значения, которые требуют сложного и кропотливого процесса изготовления. На то, чтобы написать подобный свиток вручную, уходит не менее года", — отметил Борода в беседе с RT.
Как уточнил Борода, свитки Торы нужны для проведения молитв в праздники и Шаббат — их наличие и "превращает" помещение в синагогу. Он напомнил, что во время атак на дагестанские синагоги в них было немного людей. Это, как подчеркнул раввин, и позволило избежать массовых жертв. Борода также указал, что оценить масштаб ущерба, нанесённого синагогам в Махачкале и Дербенте во время теракта, ещё только предстоит.
Напомним, накануне, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли — были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним сведениям, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов.
Telegram / Администрация главы РД