Раввин Борода рассказал о ценных свитках, уничтоженных при теракте в дагестанской синагоге

В результате пожара в синагоге Келе-Нумаз в дагестанском Дербенте, который был устроен террористами накануне, были уничтожены свитки Торы, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. По его словам, само религиозное здание принимало верующих с 1914 года, а почти 15 лет назад его реставрировали.

Последствия устроенного террористами пожара в синагоге Келе-Нумаз в Дербенте. Видео © Telegram / Администрация главы РД

"Помимо внутренних помещений, в огне уничтожены свитки Торы. Это особо ценные предметы религиозного значения, которые требуют сложного и кропотливого процесса изготовления. На то, чтобы написать подобный свиток вручную, уходит не менее года", — отметил Борода в беседе с RT.