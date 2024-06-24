"Охота продолжается": Наши парни уничтожили пусковые установки, из которых ВСУ атаковали Севастополь

Российские военные поразили пусковые установки, из которых ВСУ атаковали мирное население в Севастополе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.

"Пишут, что нашли, отследили и ударили по пусковым установкам, которые вчера целенаправленно били по гражданским в Севастополе", — написал Лебедев в телеграм-канале.