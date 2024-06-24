"Охота продолжается": Наши парни уничтожили пусковые установки, из которых ВСУ атаковали Севастополь
Подполье узнало об ударе по пусковым установкам, из которых атакован Севастополь
Российские военные поразили пусковые установки, из которых ВСУ атаковали мирное население в Севастополе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.
"Пишут, что нашли, отследили и ударили по пусковым установкам, которые вчера целенаправленно били по гражданским в Севастополе", — написал Лебедев в телеграм-канале.
Координатор подполья предположил, что удары наносились из разных мест, так как в самом Николаеве и рядом прилётов не зафиксировано. По его словам, вероятно, установки уничтожены в другом регионе Украины. Лебедев добавил, что "охота продолжается".
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю ракетами ATACMS производства США. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. Спецборт МЧС с 12 ранеными детьми и 10 взрослыми вылетел из Севастополя в Москву. Сегодня, 24 июня, в Крыму и Севастополе объявлен день траура. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима. В МИД РФ отметили, что причастность США к теракту не подвергается сомнению.
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