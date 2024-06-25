Госпитализированного с ботулизмом актёра Бардукова выписали из больницы

Близкий родственник артиста рассказал, что тот избавился от всех симптомов ботулизма и сейчас чувствует себя хорошо. В ближайшее время Бардуков вернётся к работе.

Ранее стало известно, что 39-летнего актёра доставили с ботулизмом в одну из больниц Москвы. Выяснилось, что Бардукову стало плохо после того самого салата "Лобио", которым отравилось ещё более сотни человек. Алексей Бардуков известен по сериалу "Диверсант", где он сыграл роль разведчика-диверсанта Леонида Филатова. Кроме того, актёр участвовал в таких популярных проектах, как "Метро", "На игре" и "Палач".