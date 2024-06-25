Госпитализированного с ботулизмом актёра Бардукова выписали из больницы
Актёр Алексей Бардуков выздоровел после заражения ботулизмом
Алексей Бардуков. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Актёр Алексей Бардуков, который был госпитализирован с ботулизмом, уже поправился. Звезду сериала "Диверсант" выписали из больницы, сообщает SHOT.
Близкий родственник артиста рассказал, что тот избавился от всех симптомов ботулизма и сейчас чувствует себя хорошо. В ближайшее время Бардуков вернётся к работе.
Ранее стало известно, что 39-летнего актёра доставили с ботулизмом в одну из больниц Москвы. Выяснилось, что Бардукову стало плохо после того самого салата "Лобио", которым отравилось ещё более сотни человек. Алексей Бардуков известен по сериалу "Диверсант", где он сыграл роль разведчика-диверсанта Леонида Филатова. Кроме того, актёр участвовал в таких популярных проектах, как "Метро", "На игре" и "Палач".
Напомним, в Москве и ряде других российских регионов в июне были зафиксированы случаи заражения ботулизмом. Все заболевшие — а их более 300 человек по всей стране — употребляли блюда с тунцом и фасолью. К настоящему моменту из больниц выписано 149 человек. При этом 24 июня стало известно об отравившихся ещё в одном регионе — Тамбовской области, там двух человек доставили в больницу с ботулизмом после того, как они съели салаты с фасолью в Москве. Также в России уже зафиксирован первый случай смерти от ботулизма.