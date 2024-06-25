В Минздраве озвучили число пострадавших, которые остаются в больницах после теракта в Дербенте

В больницах находится 20 пациентов, которые пострадали при нападении боевиков в Дербенте. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии нового отделения радиотерапии Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова.

"По Дербенту: 20 пациентов находятся на стационарном лечении, особо тяжёлым проведены телемедицинские консультации", — подчеркнул министр в беседе с журналистами.