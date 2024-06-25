В Минздраве озвучили число пострадавших, которые остаются в больницах после теракта в Дербенте
Мурашко: В больницах находятся 20 пациентов, пострадавших в теракте в Дербенте
В больницах находится 20 пациентов, которые пострадали при нападении боевиков в Дербенте. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии нового отделения радиотерапии Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова.
"По Дербенту: 20 пациентов находятся на стационарном лечении, особо тяжёлым проведены телемедицинские консультации", — подчеркнул министр в беседе с журналистами.
Мурашко добавил, что все пострадавшие получили необходимое хирургическое лечение. По его словам, одного пациента эвакуируют в Московский центр имени Н.И. Пирогова.
Напомним, что 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, жертвами нападения боевиков стали 21 человек, пять из них — гражданские. Также пострадали более 40 человек. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.
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