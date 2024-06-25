Ушаков: К убийству отдыхающих в Крыму привёл подхлёстываемый Западом военный раж Киева

К убийству отдыхающих в Крыму привёл военный раж Киева, "подхлёстываемый Западом". Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю.

"Пока подхлёстываемый Западом военный раж совсем не утихает. Более того, он принимает чудовищные формы, как, например, убийство отдыхающих, по-другому не скажешь, на севастопольском пляже, среди которых были и дети", — сказал он на "Примаковских чтениях".