Ушаков: К убийству отдыхающих в Крыму привёл подхлёстываемый Западом военный раж Киева
Ушаков назвал убийством гибель отдыхающих на пляже в Крыму после удара ВСУ
К убийству отдыхающих в Крыму привёл военный раж Киева, "подхлёстываемый Западом". Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю.
"Пока подхлёстываемый Западом военный раж совсем не утихает. Более того, он принимает чудовищные формы, как, например, убийство отдыхающих, по-другому не скажешь, на севастопольском пляже, среди которых были и дети", — сказал он на "Примаковских чтениях".
Как отметил помощник российского лидера, в мире растёт понимание того, что без Москвы урегулировать украинский конфликт попросту невозможно. По словам Ушакова, это, в частности, доказал "разрекламированный" саммит в Швейцарии.
Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.
TACC / Сергей Мальгавко