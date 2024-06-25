Террористку Трепову* этапировали из петербургского СИЗО в колонию
Дарья Трепова*. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Террористку Дарью Трепову*, которую приговорили к 27 годам лишения свободы по делу о гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин), в данное время этапируют в колонию. Об этом сообщил её адвокат Даниил Берман.
"Дарья Трепова* вчера убыла из СИЗО-5 на Арсенальной улице в Санкт-Петербурге для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации", — пояснил защитник в беседе с журналистами.
Напомним, Владлен Татарский погиб при взрыве во время своего творческого вечера в петербургском баре в апреле 2023 года. Также пострадали несколько десятков человек. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. За осуществление теракта украинские кураторы заплатили ей 195 тысяч рублей через криптокошелёк. В январе суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии, хотя обвинение просило для неё 28 лет лишения свободы. Сообщалось, что в колонию также отправится её сообщник Дмитрий Касинцев — на один год и девять месяцев.
* Внесена в список террористов и экстремистов.