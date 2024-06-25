"Жалкие попытки": В Совфеде раскрыли коварные планы Макрона поднять себе рейтинг за счёт Путина
Сенатор Климов: Макрону нужен диалог с Путиным, чтобы повысить рейтинг
Французский лидер Эмманюэль Макрон качает тему возможных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы повысить себе рейтинг. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Парламентарий отметил, что всё это похоже на "жалкие попытки собрать дополнительный электорат".
"У Макрона низкий рейтинг. Видимо, чтобы его поднять и хоть как-то перехватить аудиторию тех, кто является его оппонентами, он вдруг вспомнил, что у него есть возможность позвонить в Москву", — сказал сенатор в беседе с NEWS.ru.
Климов напомнил, что Макрон сам прервал контакты с Москвой. По его словам, глава Пятой республики подставлял высших российских должностных лиц, а также грозился отправить свои войска на Украину. Ко всему прочему, французский лидер провалился на выборах в Европарламенте, а потом организовал досрочные выборы в стране, напомнил сенатор.
Ранее Макрон заявил, что допускает вероятность разговора с Путиным. Он добавил, что верит "в силу диалога". В Кремле ответили, что Россия открыта к переговорам. Напомним, Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам России. До этого французский президент отличился другим выпадом в адрес РФ: он первым допустил возможность отправки военных Запада в зону украинского конфликта.