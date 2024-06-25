"Жалкие попытки": В Совфеде раскрыли коварные планы Макрона поднять себе рейтинг за счёт Путина

Французский лидер Эмманюэль Макрон качает тему возможных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы повысить себе рейтинг. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Парламентарий отметил, что всё это похоже на "жалкие попытки собрать дополнительный электорат".

"У Макрона низкий рейтинг. Видимо, чтобы его поднять и хоть как-то перехватить аудиторию тех, кто является его оппонентами, он вдруг вспомнил, что у него есть возможность позвонить в Москву", — сказал сенатор в беседе с NEWS.ru.