Пентагон отрицает, что пляж в Севастополе был целью ракетного удара ВСУ

Неназванный официальный представитель американского оборонного ведомства заявил, что пляж в Севастополе не был изначальной целью ракетного удара ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".

По словам представителя Пентагона, украинцы сами выбирают, куда стрелять. Говоря о трагедии в Севастополе он заявил, что пляж не был "намеченной целью", однако комментировать использование ВСУ американских ракет для этих ударов он не стал.