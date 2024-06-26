Пентагон отрицает, что пляж в Севастополе был целью ракетного удара ВСУ
Пентагон: Пляж в Севастополе не был изначальной целью ракетного удара ВСУ
Жертвами чудовищного украинского удара по пляжу в Севастополе стали четыре человека. Обложка © VK / Крымское информационное агентство
Неназванный официальный представитель американского оборонного ведомства заявил, что пляж в Севастополе не был изначальной целью ракетного удара ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".
По словам представителя Пентагона, украинцы сами выбирают, куда стрелять. Говоря о трагедии в Севастополе он заявил, что пляж не был "намеченной целью", однако комментировать использование ВСУ американских ракет для этих ударов он не стал.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Пострадало 153. МЧС РФ доставило спецбортом в Москву 22 пострадавших, среди них 12 несовершеннолетних. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, также в Пентагоне захотели поговорить с Киевом на тему совершаемых им атак.