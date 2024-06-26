Кадыров поручил силовикам Чечни усилить работу в связи с терактами в Дагестане

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил руководству правоохранительных органов региона усилить работу в связи с произошедшими терактами в Дагестане. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"В связи с последними трагическими событиями в Дагестане я призвал руководство правоохранительных органов усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран", — заявил Кадыров.