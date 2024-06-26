Кадыров поручил силовикам Чечни усилить работу в связи с терактами в Дагестане
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил руководству правоохранительных органов региона усилить работу в связи с произошедшими терактами в Дагестане. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"В связи с последними трагическими событиями в Дагестане я призвал руководство правоохранительных органов усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран", — заявил Кадыров.
Вместе с этим глава республики призвал чеченцев проявлять особое внимание по отношению к родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии.
Напомним, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них — двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник отстранён от должности и арестован. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.