Боец ММА из банды террористов оставил родственникам долги по кредитам

Боец ММА Гаджимурад Кагиров, который, предположительно, входил в банду террористов в Дербенте и был ликвидирован, оставил долги по кредитам. Об этом узнал Life.ru.

Как удалось выяснить, боец в последние годы был хроническим должником: после него осталось три исполнительных производства ФССП на сумму около 70 тыс. рублей — это неплатежи по кредитам. За 2022 год у него числятся два долга: в размере 1792,84 рубля и 900 рублей. Ещё 66 578,87 рубля он задолжал по кредиту, который брал в 2023 году.