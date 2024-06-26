Боец ММА из банды террористов оставил родственникам долги по кредитам
Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров оставил долги по кредитам
Экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров. Обложка © SHOT
Боец ММА Гаджимурад Кагиров, который, предположительно, входил в банду террористов в Дербенте и был ликвидирован, оставил долги по кредитам. Об этом узнал Life.ru.
Как удалось выяснить, боец в последние годы был хроническим должником: после него осталось три исполнительных производства ФССП на сумму около 70 тыс. рублей — это неплатежи по кредитам. За 2022 год у него числятся два долга: в размере 1792,84 рубля и 900 рублей. Ещё 66 578,87 рубля он задолжал по кредиту, который брал в 2023 году.
Как писал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них — двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник отстранён от должности и арестован.