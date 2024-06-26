Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 04:40

Боец ММА из банды террористов оставил родственникам долги по кредитам

Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров оставил долги по кредитам

Экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров. Обложка © SHOT

Экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров. Обложка © SHOT

Боец ММА Гаджимурад Кагиров, который, предположительно, входил в банду террористов в Дербенте и был ликвидирован, оставил долги по кредитам. Об этом узнал Life.ru.

Как удалось выяснить, боец в последние годы был хроническим должником: после него осталось три исполнительных производства ФССП на сумму около 70 тыс. рублей — это неплатежи по кредитам. За 2022 год у него числятся два долга: в размере 1792,84 рубля и 900 рублей. Ещё 66 578,87 рубля он задолжал по кредиту, который брал в 2023 году.

Школа отца Хабиба открестилась от бойца ММА из банды террористов, убивших 20 человек
Школа отца Хабиба открестилась от бойца ММА из банды террористов, убивших 20 человек

Как писал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них — двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник отстранён от должности и арестован.

Оксана Попова
  • Новости
  • Нападения в Дагестане
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров