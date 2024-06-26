"Не могла позволить себе лечь": Пострадавшая рассказала, как спасала детей из-под обстрела в Севастополе
Жительница Севастополя рассказала об эвакуации детей при ракетном ударе ВСУ
Отдыхавшие на пляже в Севастополе после ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) помогали детям укрыться в безопасном месте. Жительница города Владлена рассказала, как смогла вывезти несовершеннолетних с пляжа. Она призналась, что очень хорошо помнит события того трагического дня, хоть ещё и не полностью отошла от шока.
"Первое, что мы услышали, — это взрыв над головой. Мой крестник Ваня выбежал из воды и побежал под навес. Как только я захожу под навес, начинают падать шарики. Я стояла и не могла себе позволить лечь. Потому что заводили детей. И последний шарик упал недалеко от бара, где мы прятались. У меня заложило уши, а в ноге осколок. Потом это закончилось. Рядом со мной были ещё дети. Их мать или ранило, или убило", — приводит РИА "Новости" слова очевидицы.
Жительница Севастополя добавила, что бармен и официант кафе на пляже, а также спасатели активно помогали эвакуировать, укрывать отдыхающих в момент атаки. По её словам, через какое-то время люди начали сами спасать других раненых.
Собеседница агентства уточнила, что дети просили забрать их с собой, так как остались без родителей. Жительница Севастополя согласилась помочь несовершеннолетним, несмотря на отсутствие места в машине. По её словам, осознание случившегося к ней пришло уже позднее.
Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. В результате нападения погибло четыре человека, ещё 153 человека ранено. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для помощи пострадавшим хватает средств. Через несколько дней сотрудники МЧС нашли неразорвавшийся боеприпас в акватории Севастополя. Накануне появилось видео с пляжа во время ракетной атаки ВСУ.
ТАСС / Сергей Мальгавко