"Не могла позволить себе лечь": Пострадавшая рассказала, как спасала детей из-под обстрела в Севастополе

Отдыхавшие на пляже в Севастополе после ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) помогали детям укрыться в безопасном месте. Жительница города Владлена рассказала, как смогла вывезти несовершеннолетних с пляжа. Она призналась, что очень хорошо помнит события того трагического дня, хоть ещё и не полностью отошла от шока.

"Первое, что мы услышали, — это взрыв над головой. Мой крестник Ваня выбежал из воды и побежал под навес. Как только я захожу под навес, начинают падать шарики. Я стояла и не могла себе позволить лечь. Потому что заводили детей. И последний шарик упал недалеко от бара, где мы прятались. У меня заложило уши, а в ноге осколок. Потом это закончилось. Рядом со мной были ещё дети. Их мать или ранило, или убило", — приводит РИА "Новости" слова очевидицы.

Жительница Севастополя добавила, что бармен и официант кафе на пляже, а также спасатели активно помогали эвакуировать, укрывать отдыхающих в момент атаки. По её словам, через какое-то время люди начали сами спасать других раненых.