Развожаев созвал чрезвычайное заседание Заксобрания Севастополя на фоне атак ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в среду, 26 июня, сообщил о созыве чрезвычайного заседания городского заксобрания для защиты местных жителей. По его словам, власти региона создали план для сокращения последствий на случай возможных повторных атак со стороны ВСУ.
"Мной принято решение о созыве чрезвычайного заседания заксобрания в закрытом режиме для решения одного вопроса — защита жителей. Наша задача сделать всё, чтобы минимизировать последствия. По итогам заседания штаба выработана программа действий", — отметил Развожаев на заседании кабмина.
По его словам, власти Севастополя впервые столкнулись с ситуацией, когда ВСУ атаковали тактическими баллистическими ракетами ATACMS гражданскую инфраструктуру.
Как сообщал Life.ru, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. В результате нападения погибло четыре человека, ещё 153 человека ранено. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что для помощи пострадавшим средств хватает. Через несколько дней сотрудники МЧС нашли неразорвавшийся боеприпас в акватории Севастополя. А 25 июня появилось видео с пляжа во время ракетной атаки ВСУ.
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