Развожаев созвал чрезвычайное заседание Заксобрания Севастополя на фоне атак ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в среду, 26 июня, сообщил о созыве чрезвычайного заседания городского заксобрания для защиты местных жителей. По его словам, власти региона создали план для сокращения последствий на случай возможных повторных атак со стороны ВСУ.

"Мной принято решение о созыве чрезвычайного заседания заксобрания в закрытом режиме для решения одного вопроса — защита жителей. Наша задача сделать всё, чтобы минимизировать последствия. По итогам заседания штаба выработана программа действий", — отметил Развожаев на заседании кабмина.