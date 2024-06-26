Севастопольцев предупредили о неразорвавшихся снарядах ракеты, выпущенной ВСУ 23 июня

Неразорвавшиеся субснаряды ракеты, которую Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по Севастополю 23 июня, могут находиться в нескольких районах города. Такое предупреждение сделал заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, руководитель Севастопольского межрайонного следственного отдела Андрей Быков.

"У нас на сегодняшний день периодически возникает информация, что те или иные субснаряды не разорвались, есть определённые места, где надо обращать внимание", — указал Быков на заседании регионального правительства.