Севастопольцев предупредили о неразорвавшихся снарядах ракеты, выпущенной ВСУ 23 июня
СК: В Севастополе могут оставаться неразорвавшиеся после атаки ВСУ субснаряды
Неразорвавшиеся субснаряды ракеты, которую Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по Севастополю 23 июня, могут находиться в нескольких районах города. Такое предупреждение сделал заместитель руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, руководитель Севастопольского межрайонного следственного отдела Андрей Быков.
"У нас на сегодняшний день периодически возникает информация, что те или иные субснаряды не разорвались, есть определённые места, где надо обращать внимание", — указал Быков на заседании регионального правительства.
Он добавил, что властям Севастополя необходимо усилить работу по оповещению местных жителей о возможной опасности.
Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. В результате нападения погибло четыре человека, ещё 153 человека ранены. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что для помощи пострадавшим средств хватает. Через несколько дней сотрудники МЧС нашли неразорвавшийся боеприпас в акватории Севастополя. А накануне появилось видео с пляжа во время ракетной атаки ВСУ.
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