Колокольцев призвал ООН дать оценку удару ВСУ по Севастополю

Глава МВД Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк (США) для участия в заседаниях по линии Организации объединённых наций (ООН). В частности, на встрече с замгенсека всемирной организации Жан-Пьером Лакруа министр призвал дать оценку со стороны ООН ударам ВСУ по Севастополю. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Российский министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане. Министр выразил уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание", — подчеркнула Волк.