Колокольцев призвал ООН дать оценку удару ВСУ по Севастополю
Колокольцев на встрече с замгенсека ООН призвал дать оценку удару по Севастополю
Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку ударам ВСУ по Крыму. Обложка © Telegram / Ирина Волк
Глава МВД Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк (США) для участия в заседаниях по линии Организации объединённых наций (ООН). В частности, на встрече с замгенсека всемирной организации Жан-Пьером Лакруа министр призвал дать оценку со стороны ООН ударам ВСУ по Севастополю. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Российский министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане. Министр выразил уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание", — подчеркнула Волк.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Пострадало 153. МЧС РФ доставило спецбортом в Москву 22 пострадавших, среди них 12 несовершеннолетних. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, также в Пентагоне захотели поговорить с Киевом на тему совершаемых им атак.