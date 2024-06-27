В Кремле отреагировали на слова Кадырова о кровной мести за жертв терактов в Дагестане
Песков призвал к жёсткой борьбе с терроризмом после слов Кадырова о кровной мести
Фото убитых в Дагестане полицейских. Обложка © Telegram / Айна Гамзатова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом должна быть жёсткой и непримиримой. Таким образом он прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что наказание за преступления боевиков должен нести род.
"Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жёсткой", — сказал Песков.
Как уже писал Life.ru, Кадыров напомнил террористам, устроившим стрельбу в Дагестане, о кровной мести за убийство 16 полицейских и 5 гражданских. Серия нападений в республике произошла 23 июня. Группа вооружённых террористов начала стрелять в полицейских и устроила поджоги в церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте. Теракты унесли жизни 21 человека, среди которых 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД опубликовало список погибших полицейских, защищавших мирных людей в день теракта. Все пятеро преступников были убиты. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана. Самого чиновника после этого арестовали.