В Кремле отреагировали на слова Кадырова о кровной мести за жертв терактов в Дагестане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом должна быть жёсткой и непримиримой. Таким образом он прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что наказание за преступления боевиков должен нести род.