Российские "удары возмездия" вынудили Украину обратиться за светом к соседям

Дефицит электроэнергии на Украине остаётся на высоком уровне, для его покрытия привлекается аварийная помощь из других стран. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.

"За прошедшие сутки для частичного покрытия дефицита электроэнергии Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши, Румынии и Словакии", — говорится в сообщении.