Российские "удары возмездия" вынудили Украину обратиться за светом к соседям
Минэнерго: Украина импортировала электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии
Дефицит электроэнергии на Украине остаётся на высоком уровне, для его покрытия привлекается аварийная помощь из других стран. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.
"За прошедшие сутки для частичного покрытия дефицита электроэнергии Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши, Румынии и Словакии", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, коммерческий импорт составлял 31 390 МВт в час. Уточняется, что за сегодняшний день планируется импортировать до 35 203 МВт в час. В Минэнерго дополнили, что сегодня, 29 июня, графики почасовых отключений потребителей применяются с 0:00 до 24:00.
Напомним, Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. В "Укрэнерго" уже отмечали, что Незалежная не сможет восстановить все повреждённые объекты до наступления холодов. Ущерб киевской энергетике превысил уже миллиард долларов. Из-за напряжённой ситуации было принято решение о введении лимитов потребления электричества. Тем временем Украина бьёт рекорды по импорту электричества из Европы.
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