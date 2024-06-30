Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили передать личные вещи
Жёнам арестованных в Дагестане шестерых братьев Омаровых разрешили передавать мужьям личные вещи. Об этом в воскресенье, 30 июня, заявила родственница обвиняемых.
Братья участников терактов в Дагестане записали видео с осуждением терроризма. Видео © Telegram / SHOT
"Разрешают передавать вещи и еду их мужьям. Они передали. И продолжаем ждать", — отметила она в беседе с РИА "Новости".
Напомним, суд арестовал шестерых братьев Омаровых по статье о мелком хулиганстве. Они получили от десяти до 15 суток. Как сообщалось, их братья Осман и Адиль, которые устроили теракты в Дагестане, были членами спящей ячейки.
26 июня появилось видео, на котором, как утверждалось, сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили у местных жителей прощения за брата, ликвидированного во время контртеррористической операции. Родственница арестованных уточнила, что речь произносит самый старший сын Омарова по имени Омар. При этом она подчеркнула, что на кадрах также запечатлён и другой сын Омарова — Адиль, который, как ранее сообщалось, считался одним из ликвидированных участников нападения.
Как сообщал Life.ru, 23 июня в дагестанских городах Махачкале и Дербенте группа вооружённых боевиков открыла стрельбу по полицейским и устроила поджоги в церквях и синагоге. Нападение боевиков унесло жизнь 21 человека — 16 правоохранителей и пятерых гражданских. МВД опубликовало список погибших сотрудников, защищавших мирных людей в день теракта. Все пятеро преступников были убиты. Сообщалось, что двое из них — братья Адиль и Осман — оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника после этого освободили от должности и арестовали.
Telegram / SHOT