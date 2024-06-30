Арестованным в Дагестане братьям Омаровым разрешили передать личные вещи

Жёнам арестованных в Дагестане шестерых братьев Омаровых разрешили передавать мужьям личные вещи. Об этом в воскресенье, 30 июня, заявила родственница обвиняемых.

Братья участников терактов в Дагестане записали видео с осуждением терроризма. Видео © Telegram / SHOT

"Разрешают передавать вещи и еду их мужьям. Они передали. И продолжаем ждать", — отметила она в беседе с РИА "Новости".

Напомним, суд арестовал шестерых братьев Омаровых по статье о мелком хулиганстве. Они получили от десяти до 15 суток. Как сообщалось, их братья Осман и Адиль, которые устроили теракты в Дагестане, были членами спящей ячейки.