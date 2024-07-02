"Полны презрения": Швейцария оскорбилась после слов Медведева о "мирном саммите" по Украине
Швейцарской газете NZZ не понравилась критика Медведева саммита по Украине
Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Авторы швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) выпустили материал, где выразили недовольство из-за критики так называемого мирного саммита по Украине со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Как отметили журналисты, его слова об этом мероприятии "полны презрения".
В этой связи обозреватели вспомнили визит Медведева в Швейцарию в сентябре 2009 года, когда он занимал пост президента России. Тогда всё прошло в достаточно дружественной атмосфере, но за прошедшие 15 лет его отношение к стране изменилось. По словам авторов, теперь Швейцарию воспринимают в качестве "неотъемлемой части западного лагеря".
"Медведев сравнивает саммит по Украине со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла. Швейцарцы играли роль "умных пастухов", которые вызывали только проверенных животных. Украинскую конференцию он называет альпийским "выпасом скота". Далее он парирует: "Это подло растрачивает средства налогоплательщиков", — пишут журналисты NZZ, говоря о возмутивших их словах Медведева.
Как сообщал Life, конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке завершилась полным провалом. Бесполезность саммита стала очевидной ещё до его начала, когда многие мировые лидеры попросту отказались посещать встречу. К абсолютному консенсусу не смогли прийти и участники переговоров, некоторые из которых передумали подписывать итоговое заявление. При этом планируется и второй "мирный саммит". В МИД Швейцарии подчеркнули, что он состоится не в Европе и с участием России.