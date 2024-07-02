"Полны презрения": Швейцария оскорбилась после слов Медведева о "мирном саммите" по Украине

Авторы швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) выпустили материал, где выразили недовольство из-за критики так называемого мирного саммита по Украине со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Как отметили журналисты, его слова об этом мероприятии "полны презрения".

В этой связи обозреватели вспомнили визит Медведева в Швейцарию в сентябре 2009 года, когда он занимал пост президента России. Тогда всё прошло в достаточно дружественной атмосфере, но за прошедшие 15 лет его отношение к стране изменилось. По словам авторов, теперь Швейцарию воспринимают в качестве "неотъемлемой части западного лагеря".