"Ими управляли": Степашин назвал цели террористов, напавших на Махачкалу и Дербент
Степашин: Террористы из Дагестана хотели ударить по межнациональному единству
Сергей Степашин. Обложка © Фотобанк Фонда "Росконгресс" / Кирилл Казачков
Террористы, совершившие нападения на религиозные учреждения и сотрудников полиции в Дагестане, хотели нанести удар по межнациональному единству и очернить регион, создав там новый "очаг напряжения". Об этом заявил председатель Императорского православного палестинского общества, глава Ассоциации юристов России, экс-председатель Счётной палаты (2000–2013) генерал-полковник Сергей Степашин.
"Естественно, это косвенный удар по всей нашей стране, по нашему президенту", — отметил собеседник RT.
Он добавил, что нападения не имеют никакого отношения к исламу. По словам Степашина, террористами были "взрослые мужики", которыми управляли.
Напомним, 23 июня группа террористов совершила нападения в Махачкале и Дербенте. Они подожгли церкви, синагогу и напали на сотрудников полиции. Погибло 22 человека, большинство из которых — правоохранители, а также православный священник. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, в том числе двоих сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Чиновника уволили и арестовали. По данным МВД, террористы также хотели атаковать шиитскую мечеть.