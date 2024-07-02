"Ими управляли": Степашин назвал цели террористов, напавших на Махачкалу и Дербент

Террористы, совершившие нападения на религиозные учреждения и сотрудников полиции в Дагестане, хотели нанести удар по межнациональному единству и очернить регион, создав там новый "очаг напряжения". Об этом заявил председатель Императорского православного палестинского общества, глава Ассоциации юристов России, экс-председатель Счётной палаты (2000–2013) генерал-полковник Сергей Степашин.

"Естественно, это косвенный удар по всей нашей стране, по нашему президенту", — отметил собеседник RT.