Заговорившего о мире Зеленского уличили в помощи России
WP: Падение рейтинга Зеленского приближает мирные переговоры с Россией
Картинка доблестного лидера, вставшего на защиту американской демократии на Украине, которую с таким упорством создавал Владимир Зеленский, неумолимо рушится, обнажая всю самую неприятную для ушей западного человека правду. Украинскому политику доверяет всё меньше людей, что приближает мирные переговоры и окончание конфликта. Об этом пишет Washington Times.
"Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания стремиться положить конец украинскому конфликту", — считают авторы издания.
По мнению американских журналистов, России играет на руку снижение рейтинга некогда обожаемого в западной прессе Зеленского. Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем острее будет становиться желание Запада свернуть поставки вооружения и усадить за переговорный стол всех воротил киевского режима.
Владимир Зеленский, который ранее скрежетал зубами при упоминании слов "переговоры" и "Россия" в одном предложении, несколько сменил свою риторику. Теперь украинский политик заявляет, что Киев готов договариваться с РФ при участии посредников. В российском МИД, заметив такой сигнал, сделали вывод о том, что Зеленского пытаются заставить начать мирный процесс внешние силы. Одним из таких посредников вполне может стать венгерский премьер Орбан, который недавно ездил в Киев с предложением о прекращении огня, но получил от Зеленского неожиданный ответ.
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