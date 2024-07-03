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3 июля, 11:13

Заговорившего о мире Зеленского уличили в помощи России

WP: Падение рейтинга Зеленского приближает мирные переговоры с Россией

Картинка доблестного лидера, вставшего на защиту американской демократии на Украине, которую с таким упорством создавал Владимир Зеленский, неумолимо рушится, обнажая всю самую неприятную для ушей западного человека правду. Украинскому политику доверяет всё меньше людей, что приближает мирные переговоры и окончание конфликта. Об этом пишет Washington Times.

"Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания стремиться положить конец украинскому конфликту", считают авторы издания.

По мнению американских журналистов, России играет на руку снижение рейтинга некогда обожаемого в западной прессе Зеленского. Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем острее будет становиться желание Запада свернуть поставки вооружения и усадить за переговорный стол всех воротил киевского режима.

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Владимир Зеленский, который ранее скрежетал зубами при упоминании слов "переговоры" и "Россия" в одном предложении, несколько сменил свою риторику. Теперь украинский политик заявляет, что Киев готов договариваться с РФ при участии посредников. В российском МИД, заметив такой сигнал, сделали вывод о том, что Зеленского пытаются заставить начать мирный процесс внешние силы. Одним из таких посредников вполне может стать венгерский премьер Орбан, который недавно ездил в Киев с предложением о прекращении огня, но получил от Зеленского неожиданный ответ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Озеров
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