Картинка доблестного лидера, вставшего на защиту американской демократии на Украине, которую с таким упорством создавал Владимир Зеленский, неумолимо рушится, обнажая всю самую неприятную для ушей западного человека правду. Украинскому политику доверяет всё меньше людей, что приближает мирные переговоры и окончание конфликта. Об этом пишет Washington Times.

"Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания стремиться положить конец украинскому конфликту", — считают авторы издания.