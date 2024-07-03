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3 июля, 14:29

Песков ответил Life.ru на вопрос о конкуренции ШОС и ЕС

Песков: ШОС ни с кем не конкурирует

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ни с кем не конкурирует. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Life.ru.

Песков ответил на вопрос о конкуренции ШОС. Видео © Life.ru

"Это (создание Шанхайской организации сотрудничества. — Прим. Life.ru) направлено не на конкуренцию, а на создание комфортной атмосферы для стран объединений", — сказал представитель Кремля.

На вопрос корреспондента Life.ru о том, могут ли другие страны войти в объединение, Песков отметил, что ШОС открыта для всех, однако не обладает потенциалом для бесконечного расширения. При этом он добавил, что организация заинтересована в привлечении новых участников.

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Поездка в Астану на саммит ШОС: Раскрыты детали насыщенного графика Путина на предстоящую неделю

Как сообщал Life.ru, сегодня ночью Владимир Путин прилетел в Астану, где пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер уже провёл встречи с главами Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции и Китая. Вечером глава России планирует побеседовать ещё и с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Обложка ©

ТАСС / Метцель Михаил

Александр Юнашев
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