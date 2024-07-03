Песков ответил Life.ru на вопрос о конкуренции ШОС и ЕС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ни с кем не конкурирует. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Life.ru.

Песков ответил на вопрос о конкуренции ШОС. Видео © Life.ru

"Это (создание Шанхайской организации сотрудничества. — Прим. Life.ru) направлено не на конкуренцию, а на создание комфортной атмосферы для стран объединений", — сказал представитель Кремля.

На вопрос корреспондента Life.ru о том, могут ли другие страны войти в объединение, Песков отметил, что ШОС открыта для всех, однако не обладает потенциалом для бесконечного расширения. При этом он добавил, что организация заинтересована в привлечении новых участников.