Зеленский отверг предложение прекратить огонь на Украине "без чёткого плана"
Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / President of Ukraine
Владимир Зеленский отклонил предложение о прекращении огня для начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта "без чёткого плана", в котором будут прописаны конкретные дальнейшие шаги. Идею ему передал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев 2 июля.
"Что касается прекращения огня, я пояснил очень чётко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня", — сказал Зеленский в интервью агентству Bloomberg. Он выразил опасения в том, что Россия якобы может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и возобновить военные действия.
Вместе с тем он готов согласиться на прекращение огня в случае, если договорённость будет достигнута "на понятной международной площадке в присутствии стран, лидерам которых доверяют". Зеленский добавил, что остановка боёв без чёткого плана будет означать замораживание, а не окончание конфликта.
Напомним, в середине июня президент РФ Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Киевом: Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от вступления в НАТО и другие альянсы. Тогда, как подчеркнул Путин, огонь будет прекращён незамедлительно. Однако Киев поспешил отказаться от этого предложения. Тогда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что условия следующего мирного плана для Незалежной могут быть намного хуже. А 2 июля Виктор Орбан во время визита в Киев призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.