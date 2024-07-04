Зеленский отверг предложение прекратить огонь на Украине "без чёткого плана"

Владимир Зеленский отклонил предложение о прекращении огня для начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта "без чёткого плана", в котором будут прописаны конкретные дальнейшие шаги. Идею ему передал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев 2 июля.

"Что касается прекращения огня, я пояснил очень чётко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня", — сказал Зеленский в интервью агентству Bloomberg. Он выразил опасения в том, что Россия якобы может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и возобновить военные действия.