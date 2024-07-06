Орбану предрекли волну ограничений от союзников Венгрии из-за поездки в Москву
Политолог Перлин: Визит в Россию обернётся для Орбана волной ограничений
Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану дорого обойдётся визит в Россию и переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. По возвращении на родину европейский политик обречён на волну ограничений со стороны союзников, допустил политолог Дмитрий Перлин.
Эксперт напомнил, что лишь критикой и негативом со стороны крупнейших зарубежных СМИ дело не ограничится. Брюссель даже может сократить объём дотаций в бюджет Венгрии под давлением Вашингтона.
"Ключевой инструмент давления на неугодных политиков — это всё-таки критика средств массовой информации, это попытка вывести в какую-то маргинальную плоскость деятельность неудобного Западу политика, поэтому США и Вашингтон могут развернуть против Орбана волну ограничений", — допустил Перлин в беседе с Ura.ru.
Путин и Орбан провели насыщенные 2,5-часовые переговоры в Кремле 5 июля, чем сильно разозлили Киев. Визит премьера Венгрии оказался внезапным — даже его европейские коллеги были не в курсе. Свою миссию зарубежный политик счёл миротворческой, заявив об острой жажде ЕС в урегулировании украинского кризиса.
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