Орбану предрекли волну ограничений от союзников Венгрии из-за поездки в Москву

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану дорого обойдётся визит в Россию и переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. По возвращении на родину европейский политик обречён на волну ограничений со стороны союзников, допустил политолог Дмитрий Перлин.

Эксперт напомнил, что лишь критикой и негативом со стороны крупнейших зарубежных СМИ дело не ограничится. Брюссель даже может сократить объём дотаций в бюджет Венгрии под давлением Вашингтона.