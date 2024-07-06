Малыши в особом риске: В Госдуме предложили помочь семьям с покупкой кондиционера
Даванков предложил Минфину ввести налоговый вычет за покупку кондиционера
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил предоставить российским семьям с детьми право на получение налогового вычета с покупки кондиционера для снижения финансовой нагрузки. Соответствующую инициативу он озвучил в письме главе Минфина РФ Антону Силуанову, которое оказалось в распоряжении Life.ru.
Экс-кандидат в президенты напомнил, что в жаркую погоду вероятность обезвоживания, а также теплового или солнечного удара заметно возрастает. Больше всего в этом случае рискуют малыши, которые могут перегреться даже в квартире. Ещё в зоне риска сердечники: их кровообращение нарушается из-за сгущения крови в духоте.
"Снижению риска перегрева у детей в квартирах способствует установка кондиционера. Однако, по оценкам Минтруда, в России из общего числа бедных более 80% составляют семьи с детьми. Учитывая, что покупка и установка кондиционера может составлять более 30–50 тысяч рублей, то для многих семей с детьми он недоступен", — констатировал Даванков.
Выйти из сложившийся ситуации вице-спикер предложил путём введения мер социальной поддержки. Они могут быть реализованы при помощи имущественного налогового вычета, который позволил бы россиянам компенсировать затраты на приобретение и монтаж сплит-системы для поддержания комфортной температуры.
"Это будет способствовать улучшению жилищных условий семей с детьми и снизит риск тепловых ударов и других заболеваний у детей, связанных с высокой температурой", — подытожил Даванков.
Ранее глава "Новых людей" стал автором ещё нескольких инициатив. К числу идей Даванкова относятся: изъятие диких животных у нерадивых хозяев, ужесточение наказания за нападения на врачей, создание "электросамокатной полиции" и даже проведение аукционов для "красивых" автономеров.
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