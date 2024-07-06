Малыши в особом риске: В Госдуме предложили помочь семьям с покупкой кондиционера

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил предоставить российским семьям с детьми право на получение налогового вычета с покупки кондиционера для снижения финансовой нагрузки. Соответствующую инициативу он озвучил в письме главе Минфина РФ Антону Силуанову, которое оказалось в распоряжении Life.ru.

Экс-кандидат в президенты напомнил, что в жаркую погоду вероятность обезвоживания, а также теплового или солнечного удара заметно возрастает. Больше всего в этом случае рискуют малыши, которые могут перегреться даже в квартире. Ещё в зоне риска сердечники: их кровообращение нарушается из-за сгущения крови в духоте.

"Снижению риска перегрева у детей в квартирах способствует установка кондиционера. Однако, по оценкам Минтруда, в России из общего числа бедных более 80% составляют семьи с детьми. Учитывая, что покупка и установка кондиционера может составлять более 30–50 тысяч рублей, то для многих семей с детьми он недоступен", — констатировал Даванков.

Выйти из сложившийся ситуации вице-спикер предложил путём введения мер социальной поддержки. Они могут быть реализованы при помощи имущественного налогового вычета, который позволил бы россиянам компенсировать затраты на приобретение и монтаж сплит-системы для поддержания комфортной температуры.