"Манипулируют избирателями": Лавров усомнился в демократичности выборов во Франции
Лавров: Ход парламентских выборов во Франции не напоминает демократию
Парламентские выборы во Франции не похожи на демократию, а второй тур был сделан для манипуляции над волеизъявлением избирателей. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что ход парламентских выборов во Франции не напоминает демократию. Видео © Telegram / Зарубин
"Второй тур задуман был для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура. Когда какие-то кандидаты могут кандидатуры снять, их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам главы МИД РФ, если бы французский Парламент был сформирован по итогам первого тура, то в стране произошли бы достаточно большие перемены.
Как сообщал Life.ru, в первом туре парламентских выборов во Франции одержало победу "Национальное объединение". Правая партия набрала 33,15% голосов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона оказалась на третьем месте с 20,04%. Между тем председатель "Национального объединения" Жордан Барделла заявил о желании стать премьер-министром и пообещал работать для всех французов. А лидер партии Марин Ле Пен успела обвинить главу государства в попытке организовать "административный переворот". На фоне успеха правой оппозиции более 200 кандидатов — соратников Макрона — снялись с выборов в пользу более сильных конкурентов, чтобы помешать "Национальному объединению" победить во втором туре. 7 июля во Франции стартовал второй тур парламентских выборов.
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