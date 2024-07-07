"Манипулируют избирателями": Лавров усомнился в демократичности выборов во Франции

Парламентские выборы во Франции не похожи на демократию, а второй тур был сделан для манипуляции над волеизъявлением избирателей. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Второй тур задуман был для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура. Когда какие-то кандидаты могут кандидатуры снять, их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.