Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "печальным зрелищем" ход предвыборной кампании в США. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста.

"Если говорить серьёзно, то, конечно, печальное зрелище. И если система так называемой демократии американской производит такие результаты или такой ход предвыборной кампании, то, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это всё оркеструется, как это аранжируется", — сказал Лавров.