Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "печальным зрелищем" ход предвыборной кампании в США. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста.
Лавров прокомментировал ход предвыборной кампании в США и выборы во Франции. Видео © Telegram / Зарубин
"Если говорить серьёзно, то, конечно, печальное зрелище. И если система так называемой демократии американской производит такие результаты или такой ход предвыборной кампании, то, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это всё оркеструется, как это аранжируется", — сказал Лавров.
Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ранее между нынешним президентом США и бывшим — Джо Байденом и Дональдом Трампом — состоялись дебаты. В ходе дискуссии обсуждался обширный круг вопросов внутренней и внешней политики и, конечно же, не обошлось без взаимных оскорблений. По завершении мероприятия Байден сказал своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимал, что происходило на дебатах. Лидер США действительно выглядел потерянным и заторможенным. После такого выступления рейтинг политика достиг рекордно низких показателей. Впрочем, в Белом доме поспешили опровергнуть предположения о том, что Байден страдает деменцией, и заявили, что политик не будет снимать свою кандидатуру с выборов.
VK / МИД России