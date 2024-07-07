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7 июля, 10:24

Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "печальным зрелищем" ход предвыборной кампании в США. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста.

Лавров прокомментировал ход предвыборной кампании в США и выборы во Франции. Видео © Telegram / Зарубин

"Если говорить серьёзно, то, конечно, печальное зрелище. И если система так называемой демократии американской производит такие результаты или такой ход предвыборной кампании, то, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это всё оркеструется, как это аранжируется", — сказал Лавров.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ранее между нынешним президентом США и бывшимДжо Байденом и Дональдом Трампомсостоялись дебаты. В ходе дискуссии обсуждался обширный круг вопросов внутренней и внешней политики и, конечно же, не обошлось без взаимных оскорблений. По завершении мероприятия Байден сказал своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимал, что происходило на дебатах. Лидер США действительно выглядел потерянным и заторможенным. После такого выступления рейтинг политика достиг рекордно низких показателей. Впрочем, в Белом доме поспешили опровергнуть предположения о том, что Байден страдает деменцией, и заявили, что политик не будет снимать свою кандидатуру с выборов.

СМИ узнали, что после фиаско на дебатах Байдена гложут сомнения насчёт выборов
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VK / МИД России

Наталья Исакова
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