Стало известно, когда Фицо вернётся к работе после покушения

Словацкий премьер Роберт Фицо уже в понедельник, 8 июля, приступит к исполнению рабочих обязанностей. Как передаёт информационное агентство TASR, это будет первое рабочее мероприятие главы правительства Словакии после прохождения лечения.

Журналисты рассказали, что Фицо вместе с министром сельского хозяйства Рихардом Такачем прибудут в Трнавский край, где посетят ферму. Информагентство уточняет, что политический деятель будет проинформирован об ожидаемом в этом году урожае.