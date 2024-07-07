Стало известно, когда Фицо вернётся к работе после покушения
Премьер Словакии Фицо 8 июля вернётся к рабочим обязанностям после покушения
Словацкий премьер Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Словацкий премьер Роберт Фицо уже в понедельник, 8 июля, приступит к исполнению рабочих обязанностей. Как передаёт информационное агентство TASR, это будет первое рабочее мероприятие главы правительства Словакии после прохождения лечения.
Журналисты рассказали, что Фицо вместе с министром сельского хозяйства Рихардом Такачем прибудут в Трнавский край, где посетят ферму. Информагентство уточняет, что политический деятель будет проинформирован об ожидаемом в этом году урожае.
Напомним, покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова. В попытке убить премьера был обвинён 71-летний писатель Юрай Цинтула, который сейчас находится под стражей. Председателю словацкого правительства пришлось пережить ряд серьёзных операций. Уже 6 июля Фицо в первый раз после покушения видели на публике, когда политик приехал на церемонию празднования прибытия святых просветителей Кирилла и Мефодия в Великую Моравию. Впоследствии премьер заявил, что прощает Цинтулу и не будет предпринимать в отношении стрелка каких-либо юридических действий.