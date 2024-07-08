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8 июля, 12:50

"Вернулся с гипсом": Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия"

Путину рассказали, как гость вернулся на выставку "Россия" с переломом ноги

Путин на закрытии выставки "Россия". Обложка © Life.ru

Путин на закрытии выставки "Россия". Обложка © Life.ru

Один из гостей Международной выставки-форума "Россия" сломал ногу, но в этот же день вернулся на выставку с гипсом, чтобы досмотреть экспозицию. Об этом необычном случае рассказал один из сотрудников форума на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Случай показательный — у нас посетитель сломал ногу, мы ему всю помощь оказали, посадили в карету скорой помощи и отправили в травмпункт. Спустя несколько часов смотрим — а он вернулся и с гипсом продолжил осмотр экспозиции", — поделился сотрудник "России".

Как сообщал Life.ru, сегодня Путин прибыл на ВДНХ к закрытию выставки "Россия". Это уже пятый раз, когда глава государства посещает форум.

"Никогда не будет такого аналога": Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона гостей
"Никогда не будет такого аналога": Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона гостей

Напомним, что международная выставка открылась 4 ноября прошлого года. Закрытие планировалось 12 апреля, однако президент дал поручение продлить её до Дня семьи, любви и верности. На днях состоялся торжественный концерт по случаю завершения выставки. Незабываемые эмоции зрителям подарили Григорий Лепс, Олег Газманов, Shaman и другие звёзды. Уже сегодня, 8 июля, выставка закроет свои двери. Однако она продолжит работу уже как Национальный центр.

Наталья Исакова
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