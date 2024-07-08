"Вернулся с гипсом": Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия"

Один из гостей Международной выставки-форума "Россия" сломал ногу, но в этот же день вернулся на выставку с гипсом, чтобы досмотреть экспозицию. Об этом необычном случае рассказал один из сотрудников форума на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Случай показательный — у нас посетитель сломал ногу, мы ему всю помощь оказали, посадили в карету скорой помощи и отправили в травмпункт. Спустя несколько часов смотрим — а он вернулся и с гипсом продолжил осмотр экспозиции", — поделился сотрудник "России".