МИД КНР: Китай предпримет дальнейшие шаги по Украине в зависимости от ситуации
Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь заявил о намерении Пекина и дальше оказывать содействие политическому урегулированию конфликта на Украине. По его словам, дальнейшие шаги Поднебесной зависят от развития ситуации.
"Китай высоко оценивает усилия Голь Венгрии по содействию политическому урегулированию украинского кризиса. КНР также продолжит по-своему активно продвигать мирные переговоры и примет решение о дальнейших шагах в зависимости от развития ситуации", — сказал он, комментируя визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Пекин.
Дипломат от лица китайских властей также выразил готовность продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса.
Напомним, 8 июля Орбан посетил Пекин с рабочей поездкой. В МИД КНР уточняли, что он планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы, представляющие "взаимный интерес". Орбан, кстати, назвал Китай ключевой страной для организации переговоров России и Украины. Вообще политик начал свою "мирную миссию", призванную поспособствовать началу переговоров по разрешению конфликта на Украине, с Киева, где встретился с Зеленским. После этого он отправился в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС / ЕРА