МИД КНР: Китай предпримет дальнейшие шаги по Украине в зависимости от ситуации

Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь заявил о намерении Пекина и дальше оказывать содействие политическому урегулированию конфликта на Украине. По его словам, дальнейшие шаги Поднебесной зависят от развития ситуации.

"Китай высоко оценивает усилия Голь Венгрии по содействию политическому урегулированию украинского кризиса. КНР также продолжит по-своему активно продвигать мирные переговоры и примет решение о дальнейших шагах в зависимости от развития ситуации", — сказал он, комментируя визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Пекин.