У Венгрии нет мирного плана по Украине, сообщили в офисе Орбана
Глава офиса Орбана Гуйяш: У Венгрии нет мирного плана по Украине
Будапешт не имеет мирного плана по украинскому конфликту, его получится составить только при участии всех сторон. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил глава администрации венгерского премьера Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
"[План] можно выработать лишь вместе со сторонами [конфликта], однако для диалога необходимо прекращение огня, так как до этого нереально проводить результативные переговоры", — отметил он в ходе правительственного брифинга.
Гуйяш добавил, что содействовать миру способны великие державы. В этой связи он указал, что для прогресса в этом вопросе необходимо участие ЕС, КНР и США.
Как сообщал Life.ru, 2 июля Орбан посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с Россией. Зеленский ожидаемо отклонил предложение. А 5 июля Орбан провёл 2,5-часовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгерский премьер назвал свою миссию миротворческой. После Москвы Орбан отправился в Китай, где провёл переговоры с Си Цзиньпином, а из Пекина он вылетел в США, где с 9 по 11 июля состоится саммит НАТО.
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