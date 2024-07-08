У Венгрии нет мирного плана по Украине, сообщили в офисе Орбана

Будапешт не имеет мирного плана по украинскому конфликту, его получится составить только при участии всех сторон. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил глава администрации венгерского премьера Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

"[План] можно выработать лишь вместе со сторонами [конфликта], однако для диалога необходимо прекращение огня, так как до этого нереально проводить результативные переговоры", — отметил он в ходе правительственного брифинга.