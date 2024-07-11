МИД пресёк на корню думы Киева над приглашением России на второй "саммит мира"
МИД: РФ не будет участвовать в основанных на ультиматумах саммитах по Украине
Москва не планирует отправлять представителей на новый саммит по Украине, поскольку российская сторона не будет мириться с ультиматумами. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По словам дипломата, верхушка киевского режима и её западные сподвижники хотят перечеркнуть провальный "саммит мира", прошедший в Бюргенштоке в середине июня. Для этого они собираются провести похожее мероприятие, но уже с участием российской делегации.
"Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым всё предельно ясно", — отметил Галузин в беседе с РИА "Новости".
Он подчеркнул, что риторика проталкивания не имеющей шансов на выживание ультимативной "формулы Зеленского" никуда не делась. Кроме того, Запад продолжает настойчиво игнорировать инициативы от других стран по разрешению украинского вопроса, что сам Галузин считает "проявлением мошенничества".
"Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", — подытожил дипломат.
Первая конференция по обсуждению "формулы Зеленского" потерпела сокрушительное фиаско. Бесполезность мероприятия подчёркивалась ещё до его начала многими мировыми лидерами. Даже участники конференции не смогли в итоге прийти к единому мнению, поскольку некоторые из них впоследствии передумали подписывать итоговое коммюнике. Но Зеленскому ведь нужно как-то поправить свой рейтинг, поэтому спустя непродолжительное время украинский политик заявил о необходимости проведения второго такого саммита, на который будет приглашена и Россия.
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