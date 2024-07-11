Москва не планирует отправлять представителей на новый саммит по Украине, поскольку российская сторона не будет мириться с ультиматумами. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, верхушка киевского режима и её западные сподвижники хотят перечеркнуть провальный "саммит мира", прошедший в Бюргенштоке в середине июня. Для этого они собираются провести похожее мероприятие, но уже с участием российской делегации.

"Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым всё предельно ясно", — отметил Галузин в беседе с РИА "Новости".

Он подчеркнул, что риторика проталкивания не имеющей шансов на выживание ультимативной "формулы Зеленского" никуда не делась. Кроме того, Запад продолжает настойчиво игнорировать инициативы от других стран по разрешению украинского вопроса, что сам Галузин считает "проявлением мошенничества".