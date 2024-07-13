Появилось новое видео с места крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Появилось новое видео с места крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Кадрами работы следователей и криминалистов поделился СК России.
Место крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Видео © Telegram / Следком
Правоохранительные органы осматривают место трагедии. На кадрах видны фрагменты самолёта и сломанные в результате крушения деревья.
Как сообщал Life.ru, 12 июля Sukhoi Superjet 100, принадлежащий "Газпромавиа", упал в Подмосковье. Воздушное судно направлялось в аэропорт Внуково прямиком с завода в Луховицах. В момент происшествия на борту находились три члена экипажа, все они погибли. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателя. Кроме того, не исключается версия, что судно могло упасть из-за попадания птиц в двигатели. Сейчас тела погибших и чёрные ящики нашли. 15 июля бортовые самописцы начнут расшифровывать.
Telegram / Следком