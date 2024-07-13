"Международный сговор": Захарова оценила закрытие Швецией дела о подрыве "Севпотоков"

Решение Швеции закрыть дело о подрыве "Северных потоков" говорит о международном сговоре ради сокрытия виновных в преступлении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Напомню, преступление совершено в особой экономической зоне Швеции. И причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена, который и не скрывал соответствующих планов", — сказала дипломат в беседе с РИА "Новости".