"Международный сговор": Захарова оценила закрытие Швецией дела о подрыве "Севпотоков"
Захарова назвала закрытие Швецией дела по "Севпотокам" правовой апатией
Решение Швеции закрыть дело о подрыве "Северных потоков" говорит о международном сговоре ради сокрытия виновных в преступлении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Напомню, преступление совершено в особой экономической зоне Швеции. И причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена, который и не скрывал соответствующих планов", — сказала дипломат в беседе с РИА "Новости".
По её словам, Швеция не имеет воли и права возражать Америке. Представитель МИД РФ считает, что Стокгольм специально замял следствие. Дипломат добавила, что такое поведение союзников США, решивших покрывать виновников диверсии, является международным сговором.
Напомним, что подрыв "Севпотоков" случился 26 сентября 2022 года. К расследованию происшествия приступили следователи из Германии, Дании и Швеции, но каким-то образом им ничего не удалось установить, кроме того, что причиной взрыва действительно была диверсия. В феврале Швеция официально объявила о прекращении расследования. Следом так же поступила и Дания. При этом Берлин всё же намерен выяснить, кто стоит за подрывом, по крайней мере, именно такие официальные заявления продолжают делать в руководстве ФРГ. В свою очередь, президент России Владимир Путин считает, что ответственность за саботаж лежит на спецслужбах Штатов, потому что мало кто, помимо них, обладает необходимыми для такой операции ресурсами.
Telegram / МИД РФ