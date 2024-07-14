В США вспомнили пророческие слова Карлсона после стрельбы в Трампа

Американский журналист Такер Карлсон предупреждал бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа об угрозе покушения на него. Об этом заявил миллиардер Дэвид Сакс.

Речь идёт о заявлении Карлсона, озвученном в конце мая этого года. Тогда экс-ведущий канала Fox News сообщил, что Трамп одержит уверенную победу на предстоящих президентских выборах в США, если останется в живых на момент старта голосования.