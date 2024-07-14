В США вспомнили пророческие слова Карлсона после стрельбы в Трампа
Миллиардер Сакс: Такер Карлсон предупреждал Трампа о возможном покушении
Экс-ведущий канала Fox News Такер Карлсон и бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA
Американский журналист Такер Карлсон предупреждал бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа об угрозе покушения на него. Об этом заявил миллиардер Дэвид Сакс.
"Такер был прав", — написал американец на странице в социальной сети X.
Речь идёт о заявлении Карлсона, озвученном в конце мая этого года. Тогда экс-ведущий канала Fox News сообщил, что Трамп одержит уверенную победу на предстоящих президентских выборах в США, если останется в живых на момент старта голосования.
Напомним, что в штате Пенсильвания раздалась стрельба во время выступления Трампа перед своими сторонниками, политик получил ранение в ухо. Впоследствии миллиардер вышел на связь, подтвердил, что в него попала пуля, а также сообщил о сильном кровотечении. Сам преступник был ликвидирован спецслужбами. Также известно, что погиб один из сторонников Трампа, ещё двое ранены.