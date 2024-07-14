"Воронка войны": Политолог объяснил отказ Швеции поставлять Украине истребители Gripen

Швеция не станет отправлять на Украину новейшие истребители JAS 39 Gripen, пока действует программа поставок американских F-16, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. С чем связано подобное решение, объяснил политолог Алексей Мартынов.

Стоит отметить, что параллельно с данным заявлением Швеция заключила договор на поставку ВСУ беспилотников. Однако однозначно сказать, какое из оружий окажется смертоноснее, невозможно, отметил специалист. Также политолог подчеркнул, что скандинавы соблюдают предельную осторожность в вопросах поддержки ВСУ, так как не хотят, "чтобы их сильно засасывало в эту воронку войны".