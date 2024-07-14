"Воронка войны": Политолог объяснил отказ Швеции поставлять Украине истребители Gripen
Политолог Мартынов: Вместо истребителей Швеция поставит ВСУ тысячи беспилотников
Истребитель Saab JAS 39 Gripen. Обложка © Unsplash / Edoardo Bortoli
Швеция не станет отправлять на Украину новейшие истребители JAS 39 Gripen, пока действует программа поставок американских F-16, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. С чем связано подобное решение, объяснил политолог Алексей Мартынов.
"Истребители стоят очень дорого. Передача такого вооружения — жест, который несёт в себе много символизма. Однако за те же деньги можно создать тысячи дешёвых дронов-камикадзе, которые сейчас применяются очень активно", — прокомментировал эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Стоит отметить, что параллельно с данным заявлением Швеция заключила договор на поставку ВСУ беспилотников. Однако однозначно сказать, какое из оружий окажется смертоноснее, невозможно, отметил специалист. Также политолог подчеркнул, что скандинавы соблюдают предельную осторожность в вопросах поддержки ВСУ, так как не хотят, "чтобы их сильно засасывало в эту воронку войны".
Напомним, Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия решили организовать поставки истребителей F-16 для Киева ещё в августе 2023 года. Однако в рядах ВСУ не хватает специалистов, которые смогли бы управлять такой техникой. Тем не менее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс передачи истребителей уже стартовал. При этом, по словам экспертов, все аэродромы Украины досягаемы для ударов. Президент РФ Владимир Путин предупреждал: ВС РФ будут уничтожать на Украине F-16 так же, как и другую западную технику, если Вашингтон решит передать их киевскому режиму. Западные эксперты тоже считают, что самолёты не выживут на Украине.