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14 июля, 10:35

Песков: Москва не будет судить о легитимности результатов выборов в США

Москва не имеет ни малейшего желания вмешиваться в выборы президента США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли покушение на Дональда Трампа повлиять на легитимность результатов ноябрьских выборов в Соединённых Штатах.

"Не нам судить. Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться. Это внутреннее дело США", — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что, по его информации, президент РФ Владимир Путин не планирует созваниваться с Трампом.

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Напомним, в ночь на 14 июля по московскому времени на Дональда Трампа было совершено покушение. Экс-президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его направлении сделали несколько выстрелов. Политик отделался ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным журналистов, стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viiviien

Александр Юнашев
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