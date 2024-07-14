Песков: Москва не будет судить о легитимности результатов выборов в США

Москва не имеет ни малейшего желания вмешиваться в выборы президента США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли покушение на Дональда Трампа повлиять на легитимность результатов ноябрьских выборов в Соединённых Штатах.

"Не нам судить. Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться. Это внутреннее дело США", — сказал представитель Кремля журналистам.