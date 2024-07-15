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15 июля, 12:54

Король Карл III написал Дональду Трампу личное письмо после покушения

Король Великобритании Карл III написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу после дерзкого покушения, которое тот пережил в субботу, 13 июля. Послание было передано через британское посольство в Вашингтоне. Как сообщает Букингемский дворец, детали личной переписки монарха не раскрываются, но по данным Mirror, тон письма соответствовал тому, о чём британский премьер-министр Кир Стармер ранее лично переговорил с Трампом.

В этой беседе представитель Лондона осудил факт насилия, выразил соболезнования жертвам и их семьям и пожелал бывшему президенту и всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

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Напомним, что попытка убийства Дональда Трампа была предпринята во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Пуля пролетела в снатиметре от головы политика, задев только ухо. Злоумышленником оказался 20 -летний Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был убит полицейскими.

Обложка ©

AP Photo/Alex Brandon/ТАСС

Алексей Берковиц
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